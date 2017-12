Aastavahetuse laual võiks pakkuda Eesti toitu, arvab tänavu aasta parimaks kokaks tunnistatud Piret Pusse, et Eesti juubeliaastasse tuleks astuda koos kohaliku toiduga. Näiteks silmutrühvlitega.

„Eestis on palju häid tooraineid ja ma arvan, et sel aastavahetusel võiksid inimesed olla kodus ja süüa Eesti toitu ning tunda uhkust selle üle, et meie riik on juba nii väärikas vanuses,“ ütleb Pärnu restoranis Noot vanemkoka ametit pidav Piret Pusse. Pireti valmistatud silmutrühvleid pakub ka president Kersti Kaljulaid järgmisel aastal oma juubelivastuvõtule kutsutud külalistele. Aga Õhtulehe lugejad võivad sama retsepti järgi valmistatud trühvlitega oma külalisi kostitada juba homme.