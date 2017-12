Aastavahetus on alkoholi- ja kärarikas aeg, kuid neile, kes rahus ja vaikuses omaette tahavad nohistada, on erinevate telekanalite poolt välja pakkuda mitmesugust meelelahutust. Kae perra, mida vana-aastaõhtul televiisorist vaadata!

"Jah, meie kümme saatejuhti on valinud välja nende jaoks aasta persoonid, kelle hulgas on Mait Malmsten, Ott Tänak, Mari-Liis Lill, Toivo Tänavsuu ja mitmed teised armastatud külalised. Järgmisel aastal on jälle järgmised inimesed, parafraseerides legendaarset Urmas Otti, kes tegelikult just sellist saadet palju aastaid ETVs tegi," kommenteerib ERR elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Vana aasta viimane päev, 31. detsember, on humoorikas, pidulik, särav ja täis head muusikat. ERR on juba alates hommikust oma kaamerate ja mikrofonidega Vabaduse väljakul, kus valmistutakse õhtul toimuvaks suurejooneliseks kontserdiks ning kogu üritus on Eesti 100. juubeli ootuses.

"Tõepoolest, kohe hommikul tasub tulla, et meiega koos Vabaduse platsil erinevaid asju teha. Näiteks, valime sajandi torti, mis kaunistab presidendi pidulauda 24. veebruari vastuvõtul aga kohtume armastatud inimestega, mõnel neist käime isegi külas. Aga mis kõige tähtsam, ootame vaatajate videoid, et osa saada, kuidas valmistutakse aasta tähtsaimaks peoks erinevates Eestimaa kodudes," selgitab Killandi.

ETV eetris vahendavad melu Vabaduse väljakult saatejuhid Margus Saar ja Nikolai Benstler. Kohal on ETV, Raadio 2 ja Vikerraadio ning ERRi portaalid.

Hommikul kell 10 jõuab ETV ekraanile aastat kokku võttev "Hommik Anuga", kus Anu Välba vestleb säravate eestimaalastega, et tõmmata joon alla lõppevale aastanumbrile. Vestluste vahele jagub rohkesti muusikat ning ennelõunal pakub ETV nautimiseks rokkooperit "Ruja". Pärastlõunal saab aga näha südamlikult humoorikat filmi "Tootsie" ning loomulikult jõuab ekraanile ka aastavahetuse klassika - "Õhtusöök ühele".

Vana aasta viimasel õhtul kostitab ETV vaatajaid kolme erilise "Eesti mänguga", kus oma nupukust näitavad meile humoorikad tegelaskujud teleekraanilt nagu Ivan Orav, Alev Stöm jt. Tõnis Niinemets ja power-up comedy pakuvad vaatajaile, uusi, geniaalseid lahendusi kõikidele küsimustele ja palju head nalja sinna juurde.

Draamasari "Õnne 13" võtab erisaatega lõppeva aasta kokku ning heidab pilgu sellele, missugune on 2017 olnud Morna rahva elus.

Isegi "Aktuaalse kaamera" aasta viimane uudistesaade läheb eetrisse otse rahva hulgast Vabaduse väljakult!

Õhtule lisavad pikantset vürtsi Mart Juur ja Peeter Oja, kes toovad ekraanile "Ärapanija" värsked osad ning seda lausa kahe portsjoni jagu.

Loetud tunnid enne südaööd saab Vabaduse väljakul aga hoo sisse suurejooneline kontsert, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid Anne Veski, Ivo Linna, Smilers, Marju Länik ja Getter Jaani. Ettekandele tulevad laulud, mida kõik hästi teavad ja mõnusalt kaasa laulda saavad.

Vahetult enne südaööd saabub Vabaduse platsile president Kersti Kaljulaid, kes esineb uusaastatervitusega ning 2018. aasta võetakse koos vastu suure ning uhke ilutulestikuga.

1. jaanuaril pakub ETV vaatamiseks kodumaise filmiklassika tippteoseid. Südapäeval rõõmustab vaatajaid Viini filharmoonikute uusaastakontsert ning õhtul kell 18.20 saab nautida Eesti kontserdi ja Hennessy uusaastakontserti. Kell 21.20 jõuab aga ekraanile Vahur Kersna suurejooneline autorisaade "Urmas Ott. One man show", mis jutustab värvikalt põhjaliku loo unustamatust saatejuhist Urmas Otist.

ETV+ aastavahetus

ETV+ vana aasta viimase õhtu olulisim märksõna on otse-eeter Tallinnast Vabaduse väljakult, aga ka Narvast. Otseülekanne stardib kell 22.00.

Samal õhtul näeb ETV+ vahendusel Vene kinokunstiklassikat "Tšarodeid". Terve nädala jooksul saab jälgida ETV+ eetris erivajadustega lastele pühendatud projekti "Räägi mulle muinasjuttu", kus Eesti tuntud poliitikud loevad erivajadustega lastele maailmakuulsaid muinasjutte. Vana aasta viimasel õhtul aitab Julia Kalenda nõuannetega neid, kes valmistuvad viimasel hetkel aastavahetuspeoks ning nuputavad, mida maitsvat lauale panna.

Aastalõpu eel jõuab ekraanile ka intervjuu president Kersti Kaljulaidiga. Presidendiga vestleb uuriv ajakirjanik Dmitri Pastuhhov ning see intervjuu on kaugel formaalsest aasta kokkuvõtete tegemisest.

TV3

31. detsembril ootavad "Padjaklubi" tüdrukud telerite ette juba kell 15.00, et võtta vastu uus aasta koos pööraste seiklustega. Savikotil asuvas Kristina kodus käivad viimased ettevalmistused uue aasta vastuvõtmiseks. Kristina on külla kutsunud vaid Maria, sest teisi tüdrukuid ei taha ta oma maapeol näha. Kuid otse loomulikult läheb kõik sootuks vastupidi ja rahulikust vana-aastaõhtust saab ootamatute pööretega seiklus, mis lõpeb üsna halvasti padjaklubi viha ära teeninud Lexuse Laurile ja Hendrikule.

Kell 16.30 lükatakse käima tõeline pidu, sest Eesti lõbusaimat telemängu, „Me armastame Eestit“, hakkavad mängima Piret Kalda, Kristel Aaslaid, Juss Haasma, Jan Uuspõld, Sepo Seeman ja Kaisa Selde. Üllatusterohket ning meelolukat vana-aastaõhtut aitavad tähistada Peeter Oja, Hannes Võrno, Kaire Vilgats, Rolf Roosalu ja särav Eda Ines Etti.

Esmakordselt TV3 ajaloos pannakse aastale punkt suurejoonelise vana-aastaõhtu showga! Kell 18.35 on eetris „Kolmega uude aastasse - Suur vana-aastaõhtu show“, kus Sünne Valtri ja Kalle Sepp toovad lavale parimad artistid, popimad rahvabändid ja kõige ootamatumad üllatused. Särtsu lisavad kuuuurija Katrin Lust ja verivärske baarireporter Kaido Kurk.

Kell 20.30 on eetris ennustussaade „Mida toob aasta 2018“. Lõppev 2017. aasta oli tulikukele omaselt kirglik, mil paljastusid hämarad teod ja maskide alt tulid välja tegelikud palged. Nüüd on taas aeg heita pilk tulevikku, et välja selgitada, mis meid uuel aastal ees ootab. Oma põnevad ja põhjalikud aastaennustused toovad teieni selgeltnägijate ja astroloogide raskekahurvägi eesotsas Marilyn Kerro, Ilona Kaldre, nõid Alisa, Igor Mangi, Edda Pauksoni ja paljude teistega. Saate autor on Anna-Maria Makko.

Kell 22.00 populaarses saates „Edekabel“ pöördub peaminister Jüri Ratas oma rahva poole ja meenutab, mis sellest aastast meenutamist väärib. Carmen Pritson-Tamme aitab tänada inimest, kes on jätnud suurima jälje. Suud räägitakse puhtaks ning “Osoon” on lõpuks kätte saanud Eesti ajakirjanduse poolt nii otsitud videomaterjali. Näeme väikest lõiku näosaate tulevasest hooajast ning seda, kuidas ühe eestlase elu parandab hüpnotisöör Marissa. Kõikides rollides on armastatud näitleja Henrik Normann.

Pärast südaööd ootavad vaatajaid telerite ette Eesti kõige armastatumad vanavanemad, kes satuvad aasta viimasel päeval pööraste seikluste keskele. Rahuliku aastalõpu asemel korraldab Volli sajandi peo, mis ajab hulluks naabrid ja kohaliku politsei. Kes meelega, kes vastu tahtmist, kuid uusaasta on teel ja põgeneda pole kuhugi. Lõbusa pralle käigus lendab vastu taevast tõeline huumori ja naljade tulevärk. „Papad mammad: Kutsuv tuleke“ on eetris kell 00.30!

Kanal 2

Aasta viimane õhtu möödub Kanal 2 ekraanil huumori, muusika, üllatuste ja säravate külaliste seltsis, kui juba kell 18:00 algab uue aastani kestev telepidu „Aastavahetus Kanal 2ga“.

Aasta suurimal telepeol on kohal kõik lõppeva aasta märgilised tegijad ja eestlaste lemmikud, s.h tiitlitega pärjatud saatejuhid Roald Johannson, Tuuli Roosma, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, „Väikeste hiiglaste“ minitalendid, aga ka kogu “Kodutunde” ja “Radari” tiim. Samuti ootab vaatajaid ees lõbus kohtumine menusarjade „Pilvede all“, „Siberi võmm“, „Naabriplika“ ja „Köök“ tegijatega ning Eesti muusika raskekahurväega, kes kõik sel erilisel õhtul lavale astuvad.

Huumor on Kanal 2 aastavahetusprogrammi üheks läbivaks märksõnaks ja nalja jagub sel õhtul nii lava peale kui ka lava taha. Aasta viimasel õhtul ei löö peomeeleolus risti ette ükski külaline. Just nii sünnivad lõppeva aasta ühed meeldejäävaimad hetked, kus 5-aastane Oliver Kõvask asub ristküsitlema Harry Kõrvitsat ja saatejuht Roald Johannson peab vastu võtma jalahoobi Mihhail Kõlvartilt. Ühtlasi on „Aastavahetus Kanal 2ga“ tunnistajaks uhiuue räpiloo esmaesitlusele „Radari“ toimetuse poolt ja „Reporteri“ lustakatele viktoriinidele ja kuldse ämbri lugudele, kus näiteks Jan Uuspõld annab lubaduse uuel aastal loobuda nina nokkimisest ja Hendrik Sal-Saller peab pelgalt piltide põhjal ära tundma Smilersi loo.

Üllatusetteastet on oodata ka aasta meelelahutajatelt Teet Margnalt ja Kristjan Jõekaldalt, kes viivad kodus pidutsejatega läbi ühe omalaadse testi. Vaid selleks õhtuks sünnivad ka peomeeleolus „KMD Klubi“ sketšid, kus üles astuvad Kanal 2 menusarjadest ja –saadetest tuntud näitlejad, s.h Harry Kõrvits, Üllar Saaremäe, Merle Palmiste, Kait Kall, Karin Rask, Lauri Pedaja jpt.

Ükski tõeline aastalõpupidu ei saa mööduda muusikata ja seda jagub „Aastavahetus Kanal 2ga“ tundidesse eriti ohtralt. Lõppeva aasta suurimaid hitte esitavad laval Liis Lemsalu, Karl-Erik Taukar, Koit Toome, Getter, Smilers, Patune Pool, Shanon, Ott Lepland, Laura, La La Ladies ja täiskoosseisus ansambel Swingers. Aga seegi pole veel kõik, sest just aasta viimasel õhtul näeb korraga laval kaht Anne Veskit!

Oma koht on aasta viimasel õhtul ka kõnedel ja neid jõuab Kanal 2 ekraanile mitu, üks värvikam kui teine. Lisaks traditsioonilise Eesti Vabariigi presidendi kõnele saadavad eestlastele oma mõtted „Suure komöödiaõhtu“ võitnud Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu (Piret Kalda) ja suurmehed Tramp (Peeter Oja) ja Puutin (Jan Uuspõld). Kes manitseb, kes suurustleb, kes vaatab hoogsalt tulevikku. Nende nelja kõne peale jagub õhtuks piisavalt tarkuseteri, et terve 2018. aasta vastu pidada.