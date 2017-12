Berliini aastavahetuspidustuste korraldajad loovad tänavu naiste jaoks Ebertstrasse tänavale „ohutu ala“. Selline tsoon näeb ilmavalgust esimest korda linna ajaloos.

Uued turvameetmed võetakse kasutusele tulenevalt seksuaalse vägivalla ohust, kirjutab BBC. Kaks aastat tagasi pandi Kölnis naiste vastu toime suur hulk seksuaalseid kuritegusid. Toona teatasid sajad naised, et neid ründasid sisserändajatest mehed. Kölni sündmused kruvisid üles palju pingeid pagulaste teemal, meenutab väljaanne. Ainuüksi Saksamaale jõudis 2015. aastal ligikaudu 1,1 miljonit põgenikku.

Et pühapäeval on Berliini oodata tuhandeid pidulisi, on ettevaatusabinõuna sel aastal Brandenburgi värava juures keelatud nii mahukad kotid - näiteks seljakotid, kui ka alkohol.

Naised, kes on sattunud ahistamisohvriks, saavad kohest abi nii-nimetatud turvatsoonist, kus viibivad Saksa Punase Risti töötajad.

Sellist uuenduslikku ideed pole siiski mitte kõik heaks kiitnud. Nimelt arvatakse et spetsiaalne tsoon ei lahenda kestvat probleemi, teised aga peavad naiste ala lausa diskrimineerivaks.