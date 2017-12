Tinaga oli asi lihtne – tina-plii segune hobuseraud kulpi, kulp gaasipliidile, minutike ootamist ja sulanud tulnukat meenutav ollus mauhti külma veega täidetud ämbrisse. Kuivõrd meie õnnetina sisaldas 95-protsendi ulatuses pliid, pidasime silmas, et selle arud on mürgised. Tõesti haises see sulanud tina väga kurjakuulutavalt ning pärast oli veel mitu tundi kurgus imelik tunne. Ämbri põhjas lebanud tinatükid meenutasid õnnevalajale kala ja päikeseprille – kas uuel aastal ootab ees reis palmisaarele?

Kui suhkruga õnne valama hakkasime, lõhnas ruum meeldivalt magusa karamelli järgi. Suhkru kasutamisel tuli aga silmas pidada, et see on kuumutades eriti kergesti süttiv – lapsed ja lemmikloomad tuleks hoida ohutus kauguses ning käepärast võiks olla ka tulekustuti. Suhkur gaasipliidil sulanud ja veeämbrisse jõudnud, meenutas see merevaiku või koralli. Nii kindlat kuju nagu tina ei võtnud aga ka see tervislikum alternatiiv ning raske oli välja lugeda, mida head või halba see suhkrutükk uueks aastaks kuulutab.