„Ma olin väga üllatunud ja minu jaoks oli Atso äraminek juba uskumatu. Muidugi ütlesin ma kohe: jah, olen nõus proovima,“ räägib ansambli Metsatöll uus trummar Tõnis Noevere.

Detsembri alguses rabas Metsatöll oma fänne pommuudisega – teatati, et senine trummar Atso lahkub bändist ja peagi minnakse edasi uue trummariga. Eile sai selgeks, et uueks trummariks on Tõnis Noevere. Tõnis räägib, et Metsatöllu mänedžer helistas talle mõni aeg tagasi ja uuris, kas bändiliige Lauri võiks tema poole pöörduda, et vestelda Metsatöllu uueks trummariks saamise teemal. „Nad olid vist välja valinud kolm kandidaati ja arvasid, et mina oleks hea kandidaat,“ seletab Tõnis. Mees vastas muidugi jaatavalt ja bänd korraldas talle vastuvõtukatsed. „Õppisin nende lood ära ja Lauri helistas lõpuks tagasi, soovis õnne ja ütles, et nad tahavad mind

Muidugi oli Tõnis pakkumisest üllatunud ja mees tunnistab, et Marko Atso lahkumine oli tema jaoks suur üllatus. „Eesti metalmuusika skeene on üsna õbluke. Ma mängin päris aktiivselt ka Goresoerdis ja eks nad vaatasid, kellel oleks potentsiaali nende lood ära mängida ja kes sobiks ka stiililiselt.“ Tõnisele ei antud ette mingit numbrit, kui palju lugusid ta ära peaks õppima. Katsetele läks mees terve hunniku õpituga ning üheskoos mängiti umbes 8-10 lugu. „Olen Metsatöllu loominguga ka varasemast kursis ja võtsin erineva struktuuriga lugusid erinevatel plaatidelt – et oleks hea gruuviga kiireid lugusid ja ka väga tehnilisi lugusid, et näidata, kas ma mängin kiirema otsa ka tehniliselt ära,“ ütleb ta. Lisaks said valitud mõned tuntumad Metsatöllu lood, mida rahvas alati kuulda tahab.