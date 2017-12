„Õnnetuse järel oli sõiduk tugevalt deformeerunud. Eriti tugevalt sai kahjustada kõrvalistuja koht. See oli õnnelik õnnetus, et juht raskelt viga ei saanud. Olnuks tal kaasreisija, siis poleks see inimene täna ilmselt elus,“ arvas Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Mihkel-Jaagub Laats.

Põhja prefektuur alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Kinnipeetud mees kuulati kahtlustatavana üle. „Talle on esitatud kahtlustus süstemaatilises juhtimises juhtimisõiguseta ning mootorsõiduki korduvas juhtimises alkoholijoobes. Mehe käitumine on muutunud eeskätt teiste inimeste jaoks ohtlikuks ning tema suhtes on suur tõenäosus, et ta võib jätkuvalt vabadusse jäädes panna toime uusi kuritegusid," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk.

"Mees on varem saanud kohtu poolt karistada, kuid ta on jätkanud liikluses ohtlikku käitumist, mis viitab üheselt sellele, et ta ei ole teinud sellest karistusest mitte mingeid järeldusi. Varasem karistatus ei avaldanud talle mingit mõju ega muutnud tema käitumisharjumusi, seega on prognoositav, et ta võib jätkata ka tulevikus sarnaste kuritegude toimepanemist. See on prokuratuuri hinnangul mõjuv põhjus kohtule vahistamistaotluse esitamseks,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht Tikk.