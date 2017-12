Omaaegne prantsuse kino seksisümbol Brigitte Bardot kritiseerib teravalt president Macroni hiljutist puhkusepaika.

83aastane diiva, kes on pühendunud võitlusele loomakaitse eest, annab jaanuaris välja selleteemalise raamatu. "See dokumenteerib mu vaateid, ühiskonda, seda, kuidas meid valitsetakse ja kuidas me oma maal loomi kohtleme," vahendab Iltalehti Bardot' sõnu.

A post shared by Fondation Brigitte Bardot (@fondationbrigittebardot) on Jul 13, 2017 at 8:19am PDT

Macroni valitsusaja algust kritiseerib endine näitlejanna karmide sõnadega. "Macronil ei jagu loomadele ega loodusele kaastunnet," lajatab ta. Bardot süüdistab Prantsusmaa presidenti selles, et too valis detsembrikuiseks puhkuseks Chambord'i, mis on spetsiaalselt jahipidamiseks ehitatud loss Loire'i orus. Bardot' sõnul on Marcon õnnitlenud jahimehi saagi puhul, kui ohvriloomade surnukehad olid alles soojad.

"See on skandaalne ja ääretult sobimatu," ütleb Bardot.