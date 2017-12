Räppar Cool D loos kõlav stsenaarium „vaadatud on teleteater ja siis pildituks end joon“ rullub aastavahetusööl lahti ilmselt nii mõneski majapidamises. Neile, kes tahaks selle maagilise öö aga Eesti kahe suurima linna seltskondlikus tähesäras veeta, on korraldatud mitmeid tasuta üritusi, kuid soetada saab ka terve kuupalga ulatuses peopakette.

Samal ajal, kui linlased Vabaduse platsil tasuta kontserdil hullujalgset tantsivad, toimub Tallinna koorekihile mitu alternatiivset üritust. Üks pealinna uhkemaid uusaastapidusid peetakse NOA restoranis – piletihind on täiskasvanutele 149 eurot, 7-12-aastastele lastele 75 eurot. Pilet sisaldab õhtusööki, pokaali šampanjat, vett, kohvi ja teed. Peol esinevad ansambel Legend, Marvi Vallaste, Lauri Pihlap ja Hollandi lauljatar Mingue.

Aga saab veel glamuursemalt – pealinna pidude lipulaev on Hiltoni hotelli glamuurne aastavahetuspidu restoranis The Able Butcher. Õhtu algab tervitusjoogiga, millele järgneb õhtusöök rikkaliku valiku hõrkude roogadega. Peakokk Alexander Kaiseri poolt pakutavaid maitseelamusi saadab jazzmuusika. Paraleelselt Hiltoni kasiinos toimuval peol esineb popdiiva Anne Veski. Keskööks kogunetakse aga Hilton Tallinn Park 11. korruse sohvabaari, kus šampanjaklaase kokku lüües avaneb vaade kogu Tallinna ilutulestikule.

Restoranipeole saab soetada õhtusöögipaketi, hõbepaketi (hinna sees joogid) või teemantpaketi (hinna sees peened joogid, sh šampus, mitte vahuvein). Pakettide maksumus on 179-349 eurot. Kasiinopeole maksab pilet 225 ja selle hinna sees on meelelahutusprogramm, õhtusöök ja piiramatu kogus allkoholi.

Ülemiste Citys asuvas sündmuskeskuses SpaceX toimub pealinna bravuurikaim aastalõpupidu, kus on õhtujuhtideks Õhtulehe loovjuht Anu Saagim ning ilu- ja stiilimaailma kuninganna Reet Härmat. Piletihinnaks 150 eurot.

Armupidu noortele, kuke põletamine hipsteritele

Kultuurikatel muutub aga vana-aasta viimasel päeval kell 21 karusselliks, millele annab tuurid sisse ansambel Púr Múdd ja HU?. Peol muutuvad Kultuurikatla ruumid üheks ööks võlumaaks, kus kohtuvad silmamoondajad, miimid, salapäraste maskide taha peitunud külalised, öised seiklused ja ilutulestik. Pileti eest tuleb maksta 35-50 eurot.

Noortele, kes armastust otsivad, toimub uusaastaööl pealinnas Von Krahli teatris vallalisele mõeldud pidu. Ürituse Facebooki lehel lubatakse, et peol ootavad vallalisi armunõuandla, kiirkohtingud ja tulevane abikaasa. Piletirahaks tuleks arvestada vastavalt saabumisajale 15-25 eurot.

Hipsterite meelispaigas Telliskivis toimub ilutulestikuvaba peresõbralik aastavahetusrituaal. Südaööl süüdatakse Telliskivi loomelinnaku väljakul pürotehnika asemel hoopiski 5-meetrine kukeskupltuur, mille taustal teeb Meisterjaan üleminekuloitsu. Selle rituaali saatel jäetakse hüvasti punase tulikuke aastaga.

Tartu vägevaim aastalõpugala peetakse Eesti Rahva Muuseumis, kus astuvad üles ABBA austusbänd Swede Sensation, Jan Uuspõld, Shanon, Veiko Veiert ja Must JaAm. Peo lõpetab DJ, kes tantsutab pidulisi uste avamisest kuni varajaste hommikutundideni. Pilet maksab 24-39 eurot.

Tartu südalinnas paiknev V Spa pakub aastavahetuseks mitmeid erinevaid peopakette. Hinnad varieeruvad vastavalt valitud toatüübile – 339-478 eurot. Tantsuks mängivad Liis Lemsalu, ansambel Dreamers ja La Phoenix. Ühes peo, õhtusöögi ja voodikohaga saab kasutada ka spaad ning sauna- ja soolamaailma.