ETV jõulutunnel kogus maratonsaatega 210 tuhat eurot lastehaigla palatiremondiks – riigil endal ei jätku isegi selleks raha. Eesti triumfaalse pooleaastase eesistumise kuludeks arvestati samal ajal 76 miljonit ehk 362 korda rohkem kui tunneliga koguti. Eesti riik on helde ennekõike vaid iseenda bürokraatia suhtes – muud järeldust on raske teha.

Venemaa telekanalilt eetriaja ostmine Eesti riigi ja pealinna asjade „teavitamiseks“ vaid kinnitab kuvandit meist kui Kremli lõa otsast olevast venemeelsest idablokiriigist. Taasiseseisvuse veerandsajand pole pannud siinseid muulasi huvituma kohalikest asjadest, pilgud on pööratud endiselt itta. Eesti riik pole mitte ainult näidanud ses osas võimetust asju muuta, vaid on vabatahtlikult astunud ise Kremli huvide teenistusse.

Nõukaokupatsiooni kahjude sissekasseerimine hoopis Eesti riigilt oli kahe kiriku juhilt muidugi osav trikk. Valitsusele saab ette heita järeleandlikkust ja salajast tegutsemist. Urmas Viilmaa kinnistub aga mällu kui äripiiskop, kes oli valmis kirikuga raha tegema. Nüüdsest on kõigil meil aga õigustatud ootus okupatsioonikahjude hüvituseks.

Uus aasta toob bensiini hüppelise hinnatõusu, kui lisaks maailmaturu hinnakerkele saabub ka järjekordne aktsiisitõus. Tõusevad ka muud aktsiisid, inflatsioonist rääkimata. Võimuliidu lemmikmantra on küll olnud, et paljud meist hakkavad saama kuni 64 eurot rohkem kätte, kuid riik teeb jõupingutusi, et liigne raha maksutõusudega kiiresti eelarvesse tagasi korjata.