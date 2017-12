Arvutifirma Dell Technologies juhi Michael Delli 24aastane tütar sai oma peigmehelt kihluse märgiks sõrme vapustava 12karaadise briljantsõrmuse.

24aastane Alexa Dell, kelle isa varandust hinnatakse 23,5 miljardile dollarile, on luksusliku eluga harjunud. Seetõttu on mõistetav, et ka tema kihlasõrmus peab olema ülieksklusiivne.

Kinnisvarainvestorist peig Harrison Refoua (44) libistaski Hawaiil Alexa isale kuuluvas hotellis neiu sõrme 12-karaadise briljantsõrmuse, millega Alexa nüüd sotsiaalmeedias agaralt kekutab. Daily Maili eksperdi hinnangul võib see imeline ehteasi maksta 3 miljonit dollarit.

Armusuhe on Daily Maili teatel kestnud aasta jagu. Alexa ja Harrison tutvusid ühiste sõrprade korraldatud pimekohtingul pärast seda, kui Delli pärijanna oli lahku läinud Tinderi bossist Sean Radist.