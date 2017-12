Rahvusringhäälingu telekanali ETV+ peatoimetaja Darja Saar kurdab suhtlusvõrgustikus, et Kirde-Eestis elavad inimesed näevad tema juhtitud kanali pilti moonutatuna.

"Sellisena näevad ETV+ pilti vabalevi kliendid Ida-Virumaal. ETV+ levitakse Multipleks 6 paketis. ETV, ETV2 ja Tallinna TV Multipleks 1 paketis. Meil on 3 võimalust edasi minna: jätta nii nagu on, viia ETV+ üle Multipleks 1 paketti või loobuda vabalevi teenusest üldse. Esimene variant 2,5 aastaga näitas, et ei õigusta ennast," kirjutab Saar.

Tema postitatud fotol on moonutatud Roman Boiko, Narva menuklubi Ro-Ro omanik saates "O.M.A.D".