USA põhjaosa ja idarannik kannatab praegu erakordse külmalaine all. Minnesota osariigis näitas kraadiklaas kohati juba 38 külmakraadi. Pennsylvania osariigis Erie linnas sadas jõulude ajal kahe päevaga maha kuni poolteist meetrit lund.

Globaalsesse kliima soojenemisse skeptiliselt suhtuv USA president Donald Trump kirjutas Twitteris: „Idas võib tulla kõigi aegade külmim vana-aastaõhtu. Ehk saaksime kasutada vana head globaalset kliima soojenemist, mille eest kaitsmiseks valmistus meie riik, aga mitte teised riigid, maksma triljoneid dollareid. Riietuge soojalt!“

REKORDLUMI: Erie linnas sadas jõulude ajal kahe päevaga kuni poolteist meetrit lund. (Reuters/Scanpix)

Trumpi säuts tekitas kohe pahameelt. „Ilm ei ole sama, mis on kliima. President peaks suutma seda mõista. See ei ole nii raske,“ kirjutas Twitteris USA kongresmen, demokraat Pramila Jayapal.

„Uskuge või mitte, aga globaalne kliimamuutus on väga reaalne, kuigi praegu on väljaspool Trump Towerit külm. Samuti esineb maailmas ikka veel nälga, kuigi teie sõite just ühe Big Maci,“ pöördus Twitteris Donald Trumpi poole California Teaduste Akadeemia täitevdirektor Jonathan Foley.