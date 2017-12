Kanada fotograafi ja bioloogi Paul Nickleni poolt detsembri algul Instagramis avaldatud video Baffini saarel hulkuvast nälginud jääkarust šokeeris maailma. Loom oli nõrk, kukkus mitu korda kokku ja otsis toitu prügikastist. Nicklen rõhutas, et looma kannatustes on süüdi globaalne kliima soojenemine, mis on sulatanud jää ja lume ning muutnud jääkarudele hüljeste püüdmise raskeks.

Seda videot on vaadanud miljonid inimesed. Nende seas on ka inuit, jääkaruekspert Leo Ikakhik, kes on näinud palju surevaid jääkarusid. Ta on veendunud, et videol nähtud jääkaru ei kannata kliima soojenemise tagajärjel, vaid tegemist on haige või haavatud loomaga.

Ikakhi sõnul on loom saanud tõenäoliselt vigastada mõne teise jääkaruga võideldes või kannatab ta sooleparasiitide käes. „Kliima soojenemine ei ole aga kindlasti põhjus. Arktika elus kliima soojenemise tagajärgi veel vähemalt praegu ei märka,“ rõhutas ta.

Leo Ikakhiga samal arvamusel on Berliini zooloog Jörns Fickel, kes peab tõenäoliseks, et videol nähtav jääkaru on haige või vigastatud.