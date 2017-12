Üks kehtivast seadusest tulenev ETV+ tegevuse eripära on kohustus tagada eestikeelne sünkroontõlge ka kõigile otse-eetrisaadetele, mille peale kulub aastas 50 000 eurot ning Saare hinnangul pole see mõistlik.

„Mulle on vastukarva see, kui ETV+i esitletakse kui propagandakanalit, mille eesmärk on [Venemaa presidendi Vladimir] Putiniga võidelda. Me oleme tavaline telekanal,“ rõhutas 50 inimese peatoimetaja Saar ERRi veebiusutluses.

„Minu uusaastasoov on: vaata suuremat pilti, pole vaja teha lühinägelikke otsuseid - need 300 000 [vene emakeelega] inimest, kes Eestis elavad, pole objektid ja meie eesmärk pole neid kuidagi töödelda,“ märkis telekanali ETV+ peatoimetaja Darja Saar.

„Täitsa arusaadav, et erameedia tahaks raha endale, aga nagu me näeme [telekanal] PBK näitel, on sellisel juhul raske tagada, et tehakse ajakirjandust, mitte sisuturundust. Samas pole vaja kulutada raha selleks, et toota sisu erinevate meediamajade jaoks – me oleme valmis seda sisu jagama,“ rääkis Saar.