"Grey anatoomia" täht Kevin McKidd lahutas 17 aastat kestnud abielu.

Ajakirja People teatel andsid Kevin ja tema kauane kaasa Jane Parker lahutuse sisse juba 2015. aasta oktoobris, kuid see jõustus alles nüüd.

Abielupaaril on kaks last: 17aastane poeg Joseph ja 15aastane tütar Iona. Ekskaasad leppisid kokku, et lapsed jäävad elama oma senisesse koju ning ema-isa hakkavad seal esialgu külakorda käima. See süsteem peaks aga järgmise aasta juuniks läbi saama.

44aastane McKidd hakkab iga kuu maksma 22 400 dollarit elatist lastele ning 65 096 dollarit eksabikaasale. Ühtlasi tasub tema oma võsukeste erakooli- ja suvelaagriarved. 20% McKiddi edaspidisest sissetulekult läheb automaatselt Parkerile.