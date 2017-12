USA telepsühholoogi Phil McGraw ehk dr. Phili pihta sajavad rängad süüdistused.

Boston Globe ja terviseuudistele spetsialiseerunud Stat News paljastasid, et dr. Phili maineka telesaate tegijad on andnud mitmetele sõltlastele aineid, millest nood on ometi üritanud vabaks saada.

Tõsielutäht Todd Herzog oli 2013. aastal põhjustanud skandaali, esinedes saates purjuspäi. "See mees on surmale lähemal kui ükski teine saates osalenud inimene," kuulutas dr. Phil.