21. detsembril 80 aasta juubelit tähistanud filmilegend Jane Fonda ei uskunud noorpõlves, et ta 30aastasekski elab.

„Eeldasin, et ma ei ela eriti kaua ja et suren üksildasena ja mingisuguse sõltuvuse küüsis. Ma ei uskunud, et kui ma nii kaua elaksin nagu praegu, oleksin särtsu täis ja terve ja töötaksin endiselt. Olen tänulik," vahendab FemaleFirst.

Kolm korda lahutatud näitlejanna, kel on kolm last, on enda sõnul õppinud olema vähem kriitiline. „Andestan nüüd. Alati see nii ei olnud. Olen kõvasti vaeva näinud, et paremaks inimeseks saada," rääkis Fonda ajakirjale People.

Oma sünnipäevapidustusi kasutas Fonda selleks, et teistele head teha - ta kogus heategevusele 1,3 miljonit dollarit.