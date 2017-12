Vana-aasta õhtul teeb Tallinna TV aastalõpuintervjuu Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratasega. Kuidas hindab peaminister möödunud Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise aega? Kui palju on peaminister viimase aastaga poliitikuna muutunud? Kas Eesti riigi välispoliitika sõltub suuresti Euroopa Liidu välispoliitikast? Mis on peaministri arvates Eesti riigi põhiküsimus?

Jüri Ratase valitsusel täitus esimene valitsusaasta, mis kulges peaministril suuresti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiste tähe all. Tallinna Kultuurikatel oli Euroopa Liidu eesistumise meka, kus võõrustati Euroopa Liidu kõrgeid riigijuhte ja ametnikke. Seega on Kultuurikatel just õige koht, kus pidada aastalõpuintervjuu Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratasega.

„Ma arvan, et see on Eesti riigi põhiküsimus järgmiseks sajaks aastaks, et Eesti saab taas kasvava rahvaarvuga riigiks,“ rõhutab peaminister Jüri Ratas seda, et riigi kõigis tegevustes peab olema fookuses see, et Eesti rahvus ei väheneks.

„Kogu meie tegevus kohalikul tasandil ja ka riigis, ma arvan, et see peab olema ka pikema perspektiiviga, pikema visiooniga, kus on Eesti kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast. Näiteks hetkel me ju debateerime päris tugevalt Tallinn-Helsingi tunneli osas, mis võib paljudele televaatajatele tunduda selline soov-unelm või unenägu, aga kui me seda täna ei tee, siis võib-olla kahekümne, kolmekümne või viiekümne aasta pärast ta kunagi valmis ei saagi,“ sõnas Ratas aastalõpuintervjuus.

