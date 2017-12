Kuigi telekanal PBK on varasematel aastatel näidanud Eesti presidendi uusaastatervitust ja eelmisel aastal küündis vaatajate arv 99 000 inimeseni, siis sel aastavahetusel PBK tehnilistele põhjustele viidates seda ei tee.

"Kahjuks, kaaludes erinevaid variante selgus, et meie Riia väljastamiskeskuses ei ole tehnilist võimalust sellist otsesignaali kasutada ning nii kiiresti me ei saa vajaliku upgrade`i teostada. Nii et see aasta, kahjuks, me oleme sunnitud loobuma sellest võimalusest," teatas telekanali TV-saadete omatoodangu direktor Eestis Kristiina Rossman ERR-i uudisteportaalile.

Kui varasematel aastatel on presidendi tervitus olnud salvestatud, siis seoses EV100-ga teeb Kersti Kaljulaid oma tänavuse uusaastatervituse otse Vabaduse väljakult. ETV toodab sellest otseülekande ning jagab litsentsilepinguga signaali ka kõigile teistele telekanalitele, kel soov seda oma eetris näidata. Nii teevad seda näiteks TV3 ja Kanal 2, aga PBK enam mitte.