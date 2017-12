Raputavaid elamusi, põnevaid seiklusi ja särtsu argipäevagi - just selliseid asju inimene oma ellu tavaliselt igatseb. Väljaarvatud siis, kui kogu maailm mossitab, jõulud on mustad ja aastavahetuski tõotab tulla niiske ja nutune.

Kui enesetunne on tömp ja rusutud, tahaks end mässida siidiussina turvakookonisse. Selleks sobib kas või vana topiline kampsun või viledaks kulunud päevatekk. Ja lisaks tahaks hirmsasti lohutusrooga: lapsepõlve meenutavat, seda lihtsat, vanaema tehtut. Näiteks hakklihakastet ja lumepallisuppi.

Elu kõige ebadünaamilisematel hetkedel tahan asju, mis ei nõua pingutamist ega üllata. Kõigest on justkui kõrini, kõike on juba nii palju kogetud. Just seks puhuks on minu riiulis raamatud, mida olen lugenud lapsepõlves, teki all ja pimedas. Kui on tühi tunne, siis peatükk Astrid Lindgreni Bullerby lastest soojendab südant kordades enam, kui feissarisse postitatud pilt või epakas mõttekild. Kindel kaup on ka Mary Poppins, kes suudab piprased inimesedki imeväel suhkrutükkideks muuta.