„Tuli ette ka hetki, kus ma ei jõudnud emakohustusi täita,“ tunnistab laulja ja muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo, kellele on lõppev aasta olnud konkurentsitult seni kõige töisem. Kohusetundliku plaanijana on ta suutnud eraeluliste ja töökohustuste vahel tasakaalu leida, aga nendib, et vahel on tegemisi lihtsalt liiga palju. „Viimasel poolaastal on mulle ema väga suureks abiks olnud. Üksi polekski ma selle kõigega toime tulnud!“

Aasta alguses Gurmeeteatri „Patuste õhtusöök“, sinna otsa lasteetendus „Kaera Jaan ja kadunud lambad“. Suvel komöödiaetendus „Pruutneitsite suur saladus” ja augustis Roman Baskini „Magamistubades“. Nüüd aasta lõpus „Hüljatud“. Need on viis lavastust, milles Nele-Liis tänavu kaasa löönud on. Kui sinna juurde lisada kontserdid ja muud projektid, siis on laulja tänavu laval olnud umbes 250 korda.

„Ei oskagi öelda, miks just see aasta nii tihe sai. Ehk on tähtede seis selline olnud?“ naerab Nele-Liis. Ta tõdeb, et on olnud ka ise aktiivsem. „Tuleb ise veel rohkem teha ja otsida, mitte ainult oodata, et sulle pakutakse!“

Päeval proovis ja õhtul etendusel – see on olnud muusikalinäitlejale viimasel aastal pea igapäevane rutiin. Lavastuste proovid kestavad kaks kuud või kauemgi ning vahel on need ka eri linnades. „Proovid võtavadki kõige rohkem aega. Eriti kui ma olen kogu aeg kuhugi teel,“ selgitab ta. „Viimasel poolaastal Tartus „Hüljatute“ proovides käies sõitsin küll Tartusse, küll Tallinna ja mujalegi Eestisse. Selle kõrval laval tunnike või kaks esineda polegi kõige hullem,“ muheleb Nele-Liis.