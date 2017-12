Maailma madude hulgas levib ohtlik seen, mis võib nad väljasuremisohtu seada, vahendas BBC.

Seen tekitab madude kehal ville ja haavandeid, mis nakatuvad bakteritega ning viivad loomad piinarikka surmani.

USAs on tõvestajat leitud juba rohkem kui 20 liigil. Euroopas on seen avastatud Tšehhi ja Suurbritannia rästikutel-nastikutel.

Biolooge teeb ettevaatlikuks konnadega juhtunu: krooksujate seas levinud seenhaigus kütridiomükoos on põhjustanud liikide väljasuremisi nii Ameerikas, Aafrikas kui ka Austraalias. Kardetavasti on madudegi epideemial sarnased tagajärjed.