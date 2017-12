Politsei- ja piirivalveameti (PPA) lõppeva aasta üheteistkümne kuu jooksul ehitusobjektidele tehtud reidid näitasid, et seadusliku aluseta töötajaid on võrreldes varasemate aastatega mitu korda rohkem ja ettevõtjad jätavad tihti enamasti ukrainlastest ja moldovlastest töötajad nõuetekohaselt registreerimata.

Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juhi Margo Petersi sõnutsi tähendab see sisuliselt musta tööjõu kasutamist ja võib kaasa tuua probleeme nii töötajaile, tööandjaile kui ka töö tellijaile. „Objektilt avastatud registreerimata töötajad ei saa oma tööd jätkata ja objektide valmimisajad võivad edasi lükkuda. Mustema stsenaariumi puhul peavad isikud lahkuma Schengeni territooriumilt, kui nende viibimisõigust piiratakse ja tööandjal ei võimaldata tulevikus välismaalt tööjõudu värvata,“ ütles Peters.

Ameti seisukohast tekitab probleeme ka asjaolu, et peatöövõtjal ei lasu hetkel kehtiva seaduse alusel vastutust välismaalastest töötajate nõuetekohase registreerimise eest. „Peatöövõtjal ei ole huvi ega motivatsiooni kontrollida, kas objektil tööle asuval välismaalasel on ikka seaduslik alus Eestis töötamiseks. PPA on loonud e-päringute keskkonna politsei.ee lehel, kus on võimalik kontrollida, kas töötaja lühiajaline töötamine on registreeritud. Selle eest vastutab töövõtja, kes välismaalase palkab. Peatöövõtjatel pole praegu piiranguid ka vahendajate hulga suhtes. Veel eraldi probleem on, et ettevõtted üritavad kõrvale hiilida ettenähtud palgamaksmise kriteeriumitest. Kõik see kokku rikub ausat konkurentsi,“ rääkis Peters.