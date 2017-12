Iga aastavahetusega kaasneb üks laastav ja kahjulik komme – uue aasta lubadused. Esmapilgul ei tundu need ju kuidagi negatiivsena, inimesed tahavad ikkagi uuel aastal midagi paremini teha. See komme on aga palju halvem, kui end iga aasta kolmekümne esimese õhtul kella kuueks juba pildituks juua ja ilutulestiku peale üles ärgata.

Vähemalt viimast tehes jääb aastavahetuse programmist ilma ega pea pettumust tundma, et eelmine kord oli ikkagi parem. Uue aasta lubadused tekitavad pea alati pettumust, sest tihtipeale me ei oska lubada õigeid asju ja seeläbi hävitame oma usku endasse. Kuidas neile siis tervislikumalt läheneda?

Väga tüüpilised lubadused ongi pealtnäha tervislikud: jõusaalis käimine, suitsetamise ja alkoholi tarbimise lõpetamine. Need on juba saanud klišeeks.

Tung jõusaali