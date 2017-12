Aastavahetus on peagi ukse ees ning paljude koeraomanike jaoks tähendab see muret ja probleeme oma koera käitumise pärast seoses ilutulestiku- ja paugukartusega ehk mürafoobiaga. Mis võimalused on koera hirmu leevendada? On mitmeid meetodeid, kuidas mürafoobiaga võidelda, toome siinkohal mõned näpunäited portaalist koer.ee. Desensibiliseerimine - selleks on olemas spetsiaalsed CD-plaadid, kuhu on lindistatud eri liiki müra (müristamine, ilutulestik, püssilasud jne) mida mängitakse koerale ette kuni koeral tekib ükskõiksus antud helide suhtes. Kes sptesiaalset CD-plaati ei soovi osta, leiab helisid ka veebilehtedelt või Youtubist. Alustama peaks niivőrd vaiksest helist, et see veel koera pőrmugi ei häiri, tasapisi suurendatakse heli tugevust. Oluline on, et koeraomanik ei annaks koerale signaale, et toimub midagi erakordset. Desensibiliseerimine on pikemaajaline treening mis nõuab aega ja koeraomaniku kannatust.

Thundershirt ehk rahustav vest - efektiivne lahendus äikese- ja helidehirmust tekkinud ärevuse puhul. Thundershirti ehk rahustavat vesti soovitavad tuhanded veterinaarid ja koerakoolitajad üle kogu maailma ja seda kasutatakse erinevate ärevusest põhjustatud käitumisprobleemide puhul. Vesti survel on rahustav mõju koera närvisüsteemile. Surve kasutamine ärevuse vaigistamiseks on olnud tavapraktikaks juba aastaid. TTouch koertekoolitajad kasutavad survet, et tegelda väga erinevate ärevusprobleemidega. Autistid kasutavad survet, et enda pidevat rahutust leevendada. Teatud käitumisraskustega lapsed kasutavad spetsiaalseid survesärke ja raskeid veste, et lõdvestuda ja keskenduda jne.

Feromoonid - need on looduslikud lõhnaained, mida eritavad paljude liikide emased isendid. D. A. P. (Dog Appeasing Pheromone) on otse tõlgituna koera rahustav feromoon, mida eritub imetava koera nisade vahel oleva naha rasunäärmetest kutsikate esimeste elunädalate jooksul. Koera rahustav feromoon tõstab kutsika enesekindlust, et ta suudaks toime tulla uute ja hirmu tekitavate olukordadega. Samamoodi toimib feromoon ka täiskasvanud koera puhul. Koerte feromoone on saada kaelarihma, pihusti ja difuusori kujul. Neid tooteid peaks hakkama kindlasti kasutama paar nädalat enne eeldatavat ärritust. Ehk siis paugukartlike loomade puhul kindlasti juba nüüd. Toidulisandid, aroomiõlid jms - enamus stressi ja ärevuse korral kasutatavatest toidulisanditest hakkavad toimima pärast mitmepäevast manustamist ning nende toimeefekt on seotud rahulolutunde tekitamisega ajus. Aroomiõlid sisaldavad eeterlikke õlisid, mis mõjuvad rahustavalt ja tasakaalustavad närvisüsteemi. Antidepressandid, rahustid - väga tõsise mürafoobia puhul võib loomaarst kirjutada välja ka antidepressante või rahusteid, kuid need ei ole mõeldud probleemi pikaajaliseks või lõplikuks lahendamiseks vaid käitumisprobleemi lühiajaliseks leevendamiseks. Näpunäited ilutulestikku kartva koera omanikule: - hoia koer kodus, jalutuskäikudel hoia koer rihma otsas - ilutulestiku ajal hoia koer võimaluse korral toas, paku koerale turvalist pelgupaika (nt pealt kaetud puur) - kui sul ei ole võimalik koera tuppa võtta, kontrolli, et koeral oleks kiip või vähemalt kaelarihmal kontakttelefon - enne eeldatavat ilutulestikku võib alustada lemmikmängu või anda midagi väga-väga head süüa, lootuses, et ülimalt keskendunud koer ehk ei märkagi ähvardavat „ohtu” - tegele koeraga, aktiveeri teda (sobib kergekujulise mürafoobia korral) - ignoreeri ärevat käitumist, ära riidle koeraga, see võib süvendada vaid hirmu, samamoodi mõjub lohutamine ja haletsemine - käitu nii nagu olukorras ei ole midagi tavapäratut.