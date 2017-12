Ajakirja Forbes andmeil on aasta tulusaimad näitlejad Vin Diesel ja Dwayne „The Rock“ Johnson, kelle film „Kiired ja vihased 8“ on maailmas sisse toonud 1,2 miljardit dollarit.

Diesel on kenasti kassat roobitsenud ka filmidega „Galaktika valvurid vol 2“ ja „xXx: käima tõmmatud“, The Rock omakorda uue „Rannavalve“ ja „Jumanjiga“. Näitlejate filmide kokkuliidetud tulu arvestanud pingerivi kolmandalt kohalt leiab tänavu kahes linateoses legendaarset Wonder Womanit kehastanud Gal Gadot'.

Tulusaimad näitlejad 2017