„Seitsmesed“ ja Inbank kutsusid sel sügisel vaatajaid teada andma kaasmaalastest, kes on teistele eeskujuks, olgu siis positiivse ellusuhtumise, eriliste ettevõtmiste või vaprate tegude poolest. „Seitsmeste uhkuseks“ esitatud kandidaatide seast valiti välja seitse inimest ja sõpruskonda, kelle tegemised on eeskujuks ja inspiratsiooniks kõigile.

MARGO ORUPÕLD:

Pärnu naine, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juht, kes tegeleb lähisuhtevägivallaga seotud probleemide lahendamisega. Just tema hoolitseb selle eest, et ülikeerulisest psühholoogilisest ja füüsilisest olukorrast pääsenud naised end taas inimesena tunneks ja eluga edasi saaks minna. Ta on vapper, positiivne, aus, järjekindel, lõbus, seisab selle eest, mis õige ning tal on soe süda.

JÜRI LEHTMETS:

noor mees, kes hoolimata sellest, et lihastehaigus on aheldanud ta ratastooli, on elurõõmus, edasipüüdlik ja toimekas. Jüri ei näe takistusi, vaid lahendusi ning oma positiivsuse ja lennukate plaanidega on ta pere ja lähedaste toel teinud paljut - süstinud ratastoolis noortesse uut energiat, korraldanud ratastoolipidusid, koolitanud bussijuhte, propageerinud saalihokit. Ta kuulub Eesti Lihasehaigete Seltsi, Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatustesse. Tema sõbralikkus ja positiivsus on imeline.

MARIANNE TAMM, ANNABELL SARAPUU, MAARJA-LIIS URI:

noored Tartumaa neiud, kes algatasid heategevusprojekti „Maalides head“, kus Eesti avaliku elu tegelaste maalitud piltide müügist saadud tuluga toetatakse nii vähihaigete laste peresid kui ka heategevuslikku Minu Unistuste Päeva. Tänu neidude algatusele on head maalinud ligi poolsada tuntud inimest - projekt paisub aina suuremaks ning head lisandub aina enam.

MAIRE PÕLDMA:

vahva Hiiumaa naine, tõeline külasäde, kelle hea tuju ja ettevõtlikkus hoiavad kohalikul elul särtsu sees. Ta on tuntud saekuningannana, kelle mootorsaega loodud puuskulptuure võib leida nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks suurepärasele teostusele on kujud alati ka vahva vimkaga. Lisaks puukunsti tegemisele Maire maalib, vildib ja toimetab nii, et haarab oma hea energiaga kõik teisedki kaasa.

SANDER AAVIK, KASPAR PARKSEPP, HENRY-MAGNUS ROKS:

kolm noormeest-elupäästjat. Tänu kiirele ja vaprale tegutsemisele päästsid nad südamerikkega vanema mehe elu, kes otse bussipeatuses teadvuse kaotas ja kukkus. Tänu koolist saadud teadmistele hakkasid poisid südamemassaaži tegema ning kutsusid kiirabi. Just tänu poistele jäi härra ellu. Tagasihoidlikud noored mehed on tegudes suured ja oma käitumisega meile kõigile eeskujuks.

KÜLLI ja KALEV ERK:

abielupaar, kes on aastaid verd andes päästnud sadu inimesi. Külli on verd loovutanud 104 ja Kalev 99 korda. Nende vabatahtlik ja isetu tegevus inspireerib meid kõiki.

GREETE NIPPOLAINEN, KERTU SÕERD, MATHIAS KÜBAR, GEORG-RASMUS MÄE, KAUR LUKKI-LUKIN, OLIVER-MARCUS REIMANN, RICHARD PLOOMPUU, UKU KERT PAIDRA, ANTERO NOOR ja NILS JOONAS KRISTIAN SAAR:

noored tantsijad, kes korraldasid omal initsiatiivil läinud suvel Vabaduse väljakul ärajäämisele määratud tantsupeo. Noorte pealehakkamine, tegutsemislust ja innukus väärib suurt tunnustust.

