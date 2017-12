Tasuta kojuvedu*

Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Lihtne, kuid maitsev toorsalat kas või igaks argiõhtuks. Peolauale pannes lisa ka tervislikke granaatõunaseemneid, et salat nooblim välja näeks.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

tomatid 500 g

sibul 2 tk

küüslauguküüs 4 tk

roheline tšillipipar 1 tk

muna 4 tk

kodune tomatipasta 1 spl

jahvatatud vürtsköömned

suhkur, sool, oliiviõli

värske koriander, hakitud

1. Lõika tomatid pooleks ja kuumuta tomatipoolikuid pannil oliiviõli sees, nii et need saaksid igast küljest pruunistatud. Seejärel tõsta tomatid jahtuma.



2. Samal ajal kuumuta oliiviõlis teisel pannil terved sibulad, küüslauguküüned ja tšillikaun ning jahuta need. Lõika tomatid tükkideks ja vurista köögikombainis püreeks. Eemalda tšillikaunalt seemned, haki tšilli, küüslauk ja sibul peeneks ning lisa tomatipüreele. Maitsesta segu jahvatatud vürtsköömnete ja soolaga. Kui vaja, lisa maitsete tasakaalustamiseks veidi suhkrut.



3. Seejärel löö munad lahti, kuumuta pannil õli ja küpseta kaks omletti. Lõika küpsetatud omletid ribadeks. Sega tomatikaste omletiribadega, puista peale koriandrit ja serveeri.

Valmistusaeg kuni 20 min

Retsepti allikas: Toidutare