Kuressaare Kaubaaidas leidis 22. detsembril kell 11.41 aset vahejuhtum kui keskealine paar unustas tasumata oma 107,92 euro suuruse arve. Poe turvakaamera salvestusele jäänud inimesi otsiti taga isegi Facebooki gruois "Märgatud: Saaremaal".

“Kui tagantjärele videot vaadata, ei ole kliendid mitte midagi valesti teinud, vaid juhtus lihtsalt nii, et müüja polegi neilt raha küsinud. Õppida võivad sellest muidugi mõlemad pooled – kliendid oleksid võinud öelda, et neil on jäänud maksmata, ja müüja ise tähele panna, et ta polegi raha küsinud,” rääkis COOP Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov Saarte Häälele, kelle kõrvu jõudis juhtunu alles eile lõuna paiku.

Ta lisas, et sellist olukorda poleks tekkinud, kui mõlemad pooled oleksid rohkem aktiivsust üles näidanud. “Poes püüti seda olukorda ise omaalgatuslikult lahendada ja postitati Facebooki vastav üleskutse need inimesed tuvastada. Nüüd saime klientide numbri, võtame nendega ühendust ja selgitame välja meiepoolsed tegemata asjad ning vabandame klientide ees,” kõneles Koov.

“Menetlust ei ole veel alustatud, kuna on alust arvata, et tegemist ei olnud kuritahtliku käitumisega, vaid klassikalise unustamisega,” sõnas Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp.

Kalle Koov ei ole oma sõnul selle juhtumiga seoses politseile tehtud avaldusele allkirja andnud. Ta tõdes, et kuigi aset leidnud juhtum on tõepoolest kahetsusväärne, vajab tunnustamist saarlaste õiglustunne ja teadmine, et Saaremaal on turvaline elada.