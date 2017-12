Päästeameti Põhja päästekeskus sai eile väljakutse Tallinna vanalinna restorani. Politseinikud pidasid kinni Viru keskuse ees kakelnud mehed.

28. detsembri õhtul kell 19.05 tuli päästjatele väljakutse, et kesklinnas Uuel tänaval asuva hoone korstnast lendab sädemeid ning majas sees on suits. Hoones asub restoran, mille külastajad oli põlengu puhkedes hoonest välja juhatatud.

Päästjate saabudes oli näha tõsist sädemete lendu korstnast. Kontrollinud üle korstna ja maja pööningu, leidsid päästjad, et lisaks tahmapõlengule korstnas oli pööningul põlema süttinud ka korstna ümbruses olnud plastik nii umbes ruutmeetri jagu. Päästjad kustutasid põlengu, jahutasid konstruktsioonid ning kontrollisid üle ka kõrvalasuva maja, et olla veendunud, et sädemed ei ole süüdanud sealseid eluruume.