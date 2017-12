"Eesti konsul helistas Poljakovile eile esimest ja ainsat korda peale tema Ukrainale väljaandmist ja pakkus... et sugulased kannaksid üle Poljakovile kojusõiduks raha," kirjutas Montjan ja märkis, et mees naeris selle "uhke" ettepaneku välja ja pileti ostis talle advokaat.

Jurist loodab, et mehel ei teki kojusaamisel Eesti organitega probleeme ja ta saab lõpuks näha oma ema ning kõhu täis ja riided selga.

Ta märkis ka, et soovib selle epöpea õnneliku lõpu puhul, et "põrsavinguni täis juua", kuid tal on hirmus bronhiit koos astmahoogudega, mis seda takistab ja naine peab hoopis antibiootikume jooma ning alkoholi on vastunäidustatud.