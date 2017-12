Kohalikel valimistel pea 1400 häält kogunud endine kohtunik Helve Särgava annab kodufarmis tööd kolmele Ukrainast pärit lüpsjale-karjakule ning peab vastutustundetuks poliitikute väiteid nagu ukrainlased tuleks Eestit venestama.

Läti piirikaubandusest arvas Marko Reikopile antud ERRi aastalõpuusutluses "Aasta säravaimad tähed" end täiskarsklaseks nimetanud endine kohtunik, et kui piiri ääres elavad ja tööga Lätiga seotud inimesed seal poes käivad on see normaalne. "Aga seda, et hordide kaupa auto auto sabas sõidab Lätti alkoholi järgi - kui see on nii, on midagi väga viltu."

Nissi vallas Saida Farmi pidav Helve Särgava ütles, et on endale palganud töötajad Ukrainast kes aitavad siin teenituga oma koduseid, sest lihtsalt ei ole Eestist töötajaid võtta ja eestlased ei taha lüpsjaks ja karjakuks tulla. "Nad on mulle rääkinud, et seal on normaalne palk sada eurot kuus, väga hea palk 200 eurot kuus. Selge see, et siin teenitu on, mille eest tasub meil töötada küll."

"Kui näen, et ma end Tallinna linnavolikogus õigustan, siis kandideerin kindlasti, aga kui näen, et minust pole kuigi palju kasu ja ma ei näegi, miks mind valiti, tuleb revideerida ja otsustada," märkis Särgava riigikogu valimistel kandideerimise kohta.