„On põhjust uskuda, et maksumuudatuse järel hakkab eraravikindlustus senisest kiiremini arenema ja lisaks haigekassale hakkavad tervishoiu finantseerimises ja terviseriskide katmises senisest suuremal määral osalema ka kindlustusandjad,“ ütles Jesse ning lisas, et senine maksukeskkond ei soosinud eraravikindlustust ja seetõttu oli ka teenuse maht turul väike.

ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuhi Dekla Uusma sõnul on ERGO pakkunud eraravikindlustust alates 2003. aastast. „Ettevõtete huvi oma töötajaid kindlustada on aasta-aastalt kasvanud. Põhjuseks on eelkõige üha pikenevad eriarstijärjekorrad ning vajadus täiendada töötajate motivatsioonipakette parimate talentide värbamiseks,“ ütles Uusma ning lisas, et kõige populaarsemad kaitsed on tänaseni olnud pere- ja eriarstiabi, hambaravi ning profülaktilised uuringud.