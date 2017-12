Aasta viimaseks postituseks on paslik nagu ikka teha väike kokkuvõte lõppenud aastast. Kolm matust ja üks sünnitus on vaid mõned tähtsamad hetked meie aastast. Tegelikult oli matuseid isegi rohkem, aga kõikidele me Rumiga enam kohale ei läinud, vaid saatsime mõttes need kallid inimesed teele. Ma hakkan kohe jaanuarist pihta ja vaatame siis, mis iga kuuga meenub.

Jaanuaris andsime sotsiaalmeedia vahendusel kõikidele tuttavatele teada, et kevadel on meie perre sündimas pisikene beebi. Võtsime uue aasta vastu Hiiumaal ja Helene Vetik tegi meist esimesed rasedusaegsed fotod. Alustasin ka rasedatele mõeldud joogatundidega, mis olid märgilised just seetõttu, et kohtusin mitmete tulevaste emmedega, kellest osaga suhtlen siiani.

Veebruaris kaotasime perega lähedase inimese ja siis tuli nii mõnigi asi elus ümber mõtestada. Esimest korda tundsin väga tugevalt, kuidas sünd ja surm on midagi nii loomulikku ja imelist/imelikku üheaegselt. Head teed, Dagmar!