Proua Valazquez rääkis hiljem, et ta abikaasa oli läinud ostma mähkmeid ning kui ta tagasi tuli, siis leidis ta eest ühe meediku, kes hoidis tema väikese poj peata keha. „Sünnitamise ajal me ei teadnud, kas see oli arst või ämmaemand, kes tõmbas beebit nii, et tema pea eraldus keha küljest,“ rääkis traagiliselt lapsest ilma jäänud ema.

30aastase Reina Natalia Valazqueze rasedus oli kestnud 22 nädalat, kui 18. detsembril, mil ta valmistus veetma jõulupühi oma vanematekodus Salvador Mazzas, tundis ta, et hakkab sünnitama. Naine viidi kiirabiga Juan Domingo Peroni haiglasse Tartagalis, kus arstid otsustasid, et beebi võib ilmale tulla loomulikul teel, mitte keisrilõikega, kirjutas Mirror.

Haigla juhataja Jose Fernandez selgitas meediale, et arstid olid otsustanud olla keisrilõike vastu, kuna emakas oli juba 11 sentimeetrit avanenud. „Beebi oli ikka tuharseisus, nii et keha tuli välja ennem. Kui see jõudis peani, oli emaka spasm, mis surus poisi kaela,“ rääkis haigla juht. Seepeale kutsuti teine arst, kes püüdis last vabastada, aga selle tulemusel eraldus keha peast ning pea jäi ema kehasse. Seepeale kavatsesid arstid teha keisrilõike, et pead kätte saada, kuid naine väljutas selle loomulikul teel koos platsentaga.