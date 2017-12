Pole teada, kas mees pani end ise põlema või süttis ta mingitel muudel põhjustel, kuid politsei teatel ei ole põhjust arvata, et juhtumiga keegi teine seotud oleks. Politsei kinnitas, et ohver sai raskeid põletushaavu.

Hämmastunud uurijad on viidanud inimese isesüttimisele kui ainsale loogilisele seletusele, kui inimene süttib põlema ilma ühegi nähtava süüteallikata. Minevikust on sarnaste juhtumite kohta teateid paarisaja ringis. Ohvrid on sageli vanemad inimesed, haiged või alkoholijoobes. Isesüttimise põhjuste osas on piirdutud seni mitmesuguste hüpoteesidega.