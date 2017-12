Vabariigi valitsus otsustas neljapäevasel istungil anda Eesti Evangeelsele Luterliku Kirikule (EELK) 6,8 miljonit ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK) 1,15 miljonit sõja- ja okupatsioonikahjude korvamiseks. Õigeusu arhoni* Tõnis Rüütli sõnul puudutas valitsuse otsus ainult Petseri kloostri ja selle varade hüvitamist. EAÕK sõja- ja okupatsioonikahjusid, erinevalt luteri kirikust, valitsus päevakorda ei võtnud.

„See, mida vabariigi valitsus otsustas, on suur kompromisside kompromiss,“ märkis Tõnis Rüütel, rõhutades, et valitsuse 1,15miljoniline otsus puudutab ainult Petseri kloostrit ja selle varasid. „Küsimus on olnud aastakümneid selle taga, mis on õiglane hind.“