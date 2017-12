Vabadussõja võidusammas avati pidulikult 23. juunil 2009, Eesti võidupühal, kui möödus 90 aastat Võnnu lahingus saavutatud võidust. Samba otsas olev Vabadusrist sümboliseerib II liigi 1. järgu aumärki, mis oli kõrgeim autasu isikliku vapruse eest Vabadussõjas. Seda ei antud kunagi välja ja seetõttu pühendasid samba autorid risti kõigile eestimaalastele, kes on aegade jooksul Eesti iseseisvust relva või sõna jõul kaitsnud.

Klaasist võidusammas sümboliseerib vabaduse haprust ning seda valgustavad 150 000 leedlampi, mis süttivad koos Eesti riigilipu langetamisega Pika Hermanni tornis ja kustuvad päikesetõusul. Samba taustal mustast graniidist seinal on jäädvustatud Gustav Suitsu poolt Eesti vabariigi esimesel sünnipäeval, 23. veebruaril 1919 kirjutatud luuletuse „Sinimustvalge“ esimene salm: Tõsta lipp! See aja käänul tunnistagu tuulte väänul üle maa ja vee ja tee: tund on tulnud vannet vandu, et ei iial enam andu, ikke alla rahvas see.

