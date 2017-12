Eks alguses oli muusikutel ikka hirm, et ei tea, kas saal ikka tuleb täis. „Meelelahutuses ei anna keegi garantiid, et sul on saal täis ja kõik läheb plaanipäraselt.“ Mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et inimestel on tema suurkontserdi vastu huvi ja kahtlused ja kõhklused kadusid. Mõned korrad on Karl-Erik suurhalli lava ka proovida saanud. „Olen selle ruumi akustika ja fiilingu juba varem, väiksemas mastaabis, ära proovinud.“

Esimest korda sai Karl-Erik lavaehituse möllu näha alles täna õhtul. „Ma arvan, et õige elevus algab homme, aga juba siia tulles oli väga eriline tunne. Soe tunne tuleb peale, kui näed, kui palju inimesi näeb vaeva, et see õhtu õnnestuks.“ Mõtte suurhallis kontsert teha andis Karl-Erikule kontserdikorraldusfirma Live Nation. „Minu asi oli ainult öelda „teeme!“.“ Ettevalmistused kontserdiks hakkasid juba kevadel. „Märtsis oli meil selge, et selle kontserdi teeme.“ Taukar tunnistab, et Saku suurhalli saal on mõnes mõttes püüdmatult suur. Mullu andis ta plaadiesitluse Von Krahlis ning tihedalt täis pakitud klubis oli umbes 300 külalist. Suurhalli mahub neid kordades rohkem. „See saal siin on tõeline mäe tipp, mida vallutada.“

Kontserdi käigus astuvad lavale veel ka Daniel Levi bänd, Liis Lemsalu, Stig Rästa ja Ivo Linna. „Daniel Levi on kõige paremate emotsioonidega bänd, keda me üldse teame. Stig on kirjutanud singli „Seitsme tuule poole“, millest minu soolokarjäär alguse sai. Liis Lemsalu oli kohe algusest kindel, et teda me lavale tahame. Ja muidugi on kõige krooniks Ivo Linna, kes on meid mõjutanud oma laulmise ja muusikaga. See, et Ivo meiega liitub, on ühest küljest uskumatu ja teisalt suur au.“

Kas Karl-Eriku bändil on ka mingid rituaalid, ilma milleta nad kindlasti lavale ei astu? „Bänd tuleb ringi, käed pannakse keskele kokku, vaadatakse üksteisele otsa ja öeldakse üks sõna enne, kui käed õhku tõstetakse.“ Mis sõna see on, jääb saladuseks. Seda paljastab Taukar aga küll, et homsel kontserdil on neil abis ka kitarrist Robert Vaigla, seega tavapärast neljainimeseringi asemel tehakse sedapuhku ring viiest muusikust.

Vaikselt liiguvad mõtted ka uue plaadi poole, kuid bänd on endale lubanud, et album tehakse nii, et saab pikalt ja rahulikult mõelda, ilma, et peaks midagi tagant kiirustama. „Ma arvan, et uue albumi reaalse ilmumiseni läheb aega vähemalt järgmise aasta lõpuni.“

„See aasta on olnud väga elamusterohke. Tavaliselt öeldakse, et aasta läheb nii mööda, et ei saa arugi. See on ehk esimene aasta mu elus, mis ei läinud sõrmenipsuga mööda,“ ütleb Karl-Erik lõppevale aastale tagasi vaadates. Taukar sõnab, et kokkuvõttes oli kihvt ja kogemusterohke aasta. Vast suurimaks õnnestumiseks peab Karl-Erik aasta algul saadud kolme Eesti muusikaauhinda – aasta albumi, aasta popalbumi ja aasta meesartisti omi. „Need trofeed olid väga märgilised ja võtsime seda suure tunnustusena.“ Ebaõnnestumisi ta nimetada ei oska. „Eks oli asju, mis läksid paremini ja asju, mis ei läinud nii, nagu ise planeerisime. Õnneks on mul selektiivne mälu,“ naerab ta, et inimkonna ürginstinkt on positiivsele keskendumine.

Muusikute kiireim töökuu detsember läks tänavu Karl-Erikul pisut teisiti, kui varem. „Olen mitu aastat osalenud erinevatel jõulutuuridel, sel aastal panime kogu auru sellele kontserdile (täna õhtul toimub Saku suurhallis Karl-Eriku elu suurim kontsert – toim.) ja on saanud pikemalt ühele asjale keskenduda. Oleme ka avalikest esinemistest teinud väikese pausi,“ sõnab ta, et varem on detsembris olnud rabistamist ja Eesti ühest otsast teise sõitmist, seekord on aga rohkem prooviruumis aega veedetud. Tuleva aastavahetuse veedab Karl-Erik üle mitme aasta sõpradega pika laua taga. „Enne uut aastat tuleb ka lavale astuda, mis käib Eesti muusikutel ikka asja juurde, aga kui raketid lendama hakkavad, on mul sõbrad ja lähedased ligi.“

Kuidas algab aga uus aasta – kas puhkuse või töötähe all? „Mulle meeldiks väga öelda, et 1. jaanuaril sõidan ma Dominikaani vabariiki ja panen varbad basseinivette, aga tegelikult läheb aasta suhteliselt hoogsalt käima. Esimene suurem asi on muusikaauhindade jagamine, mida mul on rõõm koos Inesega juhtida. Ja „Eesti otsib superstaari“ – kaks eelvooru on juba peaaegu purgis ja veebruaris läheb asi ka eetris käima,“ seletab muusik, et tuleb tegus aasta algus. Staarisaates on Taukaril saatejuhina enda sõnul kõige lihtsam roll. „Mul pole sellist ängi, nagu kohtunikel, kui peab valima kahe väga hea laulja vahel. Pole ka seda ängi, mis on televaatajatel, kes peavad ka otsustama. Mul pole tohutut närvikõdi ja ärevust, mis on noortel, kes esimest korda otse-eetrisse astuvad. Ma olen lihtsalt see mees, kes saab kõigile toeks olla ja head soovida. Mina ei pea kellegi vahel valima.“