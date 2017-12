Tähelepanelikule teleülekande jälgijale tundus, et üleeilsel auhinnagalal „Spordiaasta tähed 2017“ ei laulnud Karl-Erik Taukar laval otse, vaid liigutas fonogrammi ehk lindistuse saatel suud. Laulja ei salga, et just nii see oligi. Taukar selgitab, et suurüritustel, mida televisioonis üle kantakse ja kus esineb palju artiste, kasutatakse fonogrammi abi sageli, sest otse esineda on tehnilistel põhjustel keeruline.

„Me laulame alati otse, kui selleks on võimalus,“ sõnab Karl-Erik. „„Spordiaasta tähtedel“ kahjuks seda võimalust meile ei antud. Sel on lihtne põhjus, miks seda võimalust ei antud ka teistele bändidele. Kõik need pillimehed, juhtmed ja mikrofonid lihtsalt ei mahu ära helipulti. Ma ei tea küll tehnilisi detaile, aga see on suhteliselt levinud praktika. Kui on otsesaade ja mitu bändi, siis bändid mängivad fonogrammi järgi, nagu me tegime „Spordiaasta tähtedel“ ja nagu tegid minu teada ka teised bändid. Kes tahab kuulda meid ilma telemaagiata, igasuguste backtrack'ide ja fonodeta, tulge reedel Saku suurhalli.“

Taukar ütleb, et alati, kui on pakutud talle ja tema bändile võimalust esineda otse, ilma fonogrammita, on nad seda ka teinud. „Loomulikult on see vahetum, meil on head pillimehed, kes on õppinud aastaid pilli selleks, et mängida otse. Tuleb kõigist aru saada: meie teleproduktsiooni eelarved pole ilmselt nii suured. Muidugi on kihvt teha otse ja endal ka uhke tunne öelda, et me tegime otse. Oleme saanud mängida otse Eesti muusikaauhindadel, saates „Hommik Anuga“ ja siin-seal veel. Aga kui pannakse fakti ette, et live'i teha ei saa, ei taha ju esinemist ära ka jätta. Me oleme alati eelistanud mängida otse.“