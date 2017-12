Täna Oleviste kirikus korraldatud traditsioonilisele kodutute ja vähekindlustatud inimeste kontsert-jumalateenistusele kogunes kirikutäis rahvast.

Oleviste vanempastor Siim Teekeli sõnul näitab see, et vähekindlustatud inimesed tulevad 16 aastat järjest kirikusse jõulukontserdist ja -lauast osa saama, et hingesoojust vajavad kõik hoolimata sellest, millistes oludes nad elavad. „Head sõna ja hingerahu, mida kirik pakub, otsitakse sel päeval sama palju kui materiaalset tuge, mida oleme saanud tänu headele koostööpartneritele samuti pakkuda.“

„Rõõm on selle üle, et meie hoolekandetegevus tunneb ka endisi kodutuid, kes tänu toetusele ja abile on suutnud kodutu staatusest välja murda.“