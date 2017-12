Alles see oli, kui muusikasõpru jahmatas uudis, et legendaarne trummar Marko Atso ei mängigi enam koos ansambliga Metsatöll.

Nüüd aga teatab bänd sotsiaalmeedias, et uus trummar on leitud! Tegemist on uskumatu kõvakäega löökriistadel, Tõnis Noeverega.

Hoolimata sellest, et Noevere alustas Nõmme- ja Georg Otsa

muusikakoolis hoopis saksofoni erialal ja laulis klassikalist laulu

õppinuna lapsena ka Rahvusooper Estonias, teadis ta siiski juba toona

kivikindlalt, et tema tulevik on metal-muusikas - Cantilena ja Goresoerd

on ainult paar tuntumat bändi, millega Tõnis on end trummarina ajalukku

mänginud, pagasisse mahub veel vähemalt kahe käe sõrmede jagu kooslusi

ning projekte.

Mõnele muusikasõbrale tuli veel Noevere nimi tuttav ette rockiklubi Tapper tähelennust - Tõnis on kontserdikorraldajana Eestisse

toonud sadu metal- ning punkartiste, lisaks nähakse teda tihti ka ansambel Heraldi helipuldi taga nuppe näppimas.

"Olgu siis talle meie hundinahk kergete killast kanda," soovivad vanad Metsatöllu liikmed.