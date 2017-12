„Aasta alguses Narvas Vaba Lava inimestega kohtudes riigipea neile tõesti sellise lubaduse andis, et kui nad oma maja valmis saavad, hinge sisse puhuvad ja tööle panevad, siis kolib tema oma töölaua ja meeskonnaga, kes teda igapäevaselt ametiülesannete täitmisel toetab, ka kuuks ajaks sinna,“ kommenteeris vabariigi presidendi kantselei avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe president Kersti Kaljulaidi plaane.

Kuid mis täpselt saama hakkab, seda ei osanud Linnamäe veel öelda. „Täpset logistilist plaani hetkel veel ei ole, kuid mõte on jätkuvalt jõus. Selles ei ole midagi nii ekstreemset, Narva on täiesti normaalne Eesti linn. Viimaste aastate arengud Narvas nagu kogukonnaaktiivsuse tõus teevad rõõmu ja eks see sümboolne samm riigipea poolt annab võimaluse sealset kogukonda veelgi toetada,“ rääkis Linnamäe. „Vabariigi Presidendi institutsiooni töö sellest ei seisku, kui seda tööd teha mõnda aega mõnes teises geograafilises asukohas kui Kadriorg. Millal täpselt see aeg olema saab ja millised tööülesanded sel hetkel riigipea päevakavas on, ei ole veel paigas, aga kindlasti mahub sellesse aega palju kohtumisi nii Narva kui laiemalt kogu Kirde-Eesti regiooni inimestega.“