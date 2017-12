"Keegi ei ole kellegi oma. Eesti on ju nii väike, et suurt omandiõigust tegelaskujudele, sellist asja ei ole lihtsalt praegu olemas. Meie teeme oma saadet, meil on "Eesti mäng", toredad kujud, meil on väga hea saatejuht Gaute Kivistik, väga tore assistent Jaana Heeringson," rääkis mees "Vikerhommikus".

Tänases Õhtulehes kurjustas TV3 programmijuht Urmas Eero Liiv ETV-ga, kes oma aastavahetuseprogrammi "Eesti mängu" Kanal 2 ja TV3 naljasaadetest tuntud karakterid kaasas. Liivi sõnul on need karakterid välja mõeldud ja üles töötatud kommertskanalite reklaamiraha eest ja seega ei ole ERRil nende kasutamiseks luba. "Eesti mängu" väljamõtleja Tarmo Kiviväli ei näe aga tekkinud olukorras probleemi.

"Salvestused tehti enne ära ja kommertskanalid pandi fakti ette, et nüüd on tehtud, ja püüti seda luba tagantjärele saada,“ pahandas Liiv. Tema sõnul pidanuks karakterite aastavahetusprogrammi kaasamiseks küsima eelnevalt luba kas telekanali või saate produtsentide käest. "Probleem on selles, et mingisugust kooskõlastust või inimlikku suhtlemist polnud. Suhtlus tuli alles siis, kui see info levis, et saated on tehtud. Siis hakati otsima tagantjärele kompromissi," selgitas ta.

"Eesti mäng" alustas ETV kanalil juba 2011. aastal ning pälvis kiiresti televaatajate armastuse. Kiviväli sõnul on see mäng televaatajate seas nõnda populaarne, sest see on lihtsasti jälgitav.