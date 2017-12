Nali naljaks. Saatusekaaslased ärgu heitku meelt – ka meil on koht siin päikese all! Kui parafraseerida Hando Runnelit, suurt luuletajat, siis kõik unistused on võimalik teoks teha, isegi detsembris sündinutel. Võidupüha õlleõhtud ja ülelõkkehüpped ei jää neilgi ainsaks vägiteoks.

Kõik minu sõbrad ja head tuttavad – vaenlastest rääkimata! – teavad, et olen aeglustunud arenguga laps ja minu sünnipäev on alles aasta lõpus. Korralikud inimesed tulid ilmavalgele varavalges ja kindlasti enne jaanipäeva. Mõned kohmitsejad ka pärast seda, aga siiski enne mardi- ja kadripäeva. Detsembris sündinud on üldjuhul laisad ja pika mõtlemisega. Ei saa välistada, et jäänud ka elu hammasrataste vahele.

24. detsembril teatas Keila kirikus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, et Jeesusega võrreldavat mandaati pole ühelgi ilmalikul valitsejal. Piltlikult öeldes sülitas meie põhiseaduslike institutsioonide peale. Mõtlesin sel hetkel kurvalt, kes talle selle mandaadi andis, et äestada vikatiga sel aastal meie kultuuri- (eelkõige teatri-)põldu?

Ja nagu sellest veel vähe oleks – Viilma, kes mõni päev varem oli nuianud valitsuselt 6,8 miljonit eurot okupatsioonikahjude hüvitamiseks, soovitas pärast põhjapanevat jutlust teleintervjuus inimestele vähem juua ja rohkem vait olla. Võrdles jõule olümpiamängude ja laulupeoga. Mis sa oskad kosta! Lohutasin sõbra Facebooki seinal mõttekaaslasi, et ühistranspordis räägib mõni veidrik samuti teinekord kummalist ja kohatut juttu. Siis on kaks võimalust: naerad või pöörad pea häbelikult ära. „Aga kui seda teeb kinnisvaramaakler kantslist Eesti Rahvusringhäälingu otseülekande ajal, on olukord muidugi komplitseeritum...”

Aga aasta lõpp pole kõige paslikum aeg pusklemiseks. Kuid patt oleks salata, et luteri usu jõumehest on saanud 70ndate aastate n-ö virukas. Kui Kuldne Trio peaks uuesti tegema videoloo laulust „Kurgid sulle, raha mulle”, siis tuleks ka peapiiskop kampa võtta.

Elu on üürike, mälestus jääv

Kolm nädalat tagasi kirjutasin arvamusloo „Pea tühi? Mine Prismasse!”, mille lõpetasin nii: „Üks defitsiitsemaid raamatuid oli 60ndatel–70ndatel Raimond Kaugveri romaan „40 küünalt”. Jälle küünal? Ja veel nii palju?” Varemkirjutatu ununeb tihti, aga see lugu meenus jõulude ajal abikaasaga Rahumäe, Pärnamäe ja Metsakalmistul kõmpides. Küünal, tikud, välgumihkel... Suur kotitäis küünlaid oli kaasas, mille süütasime meie hulgast lahkunute kalmudel. Tegelikult vajanuks me seljakotti, et kõigile tagantjärele tänu avaldada. Kui palju on neid, kelle puhul mul ei jätkunud söakust (loe: jultumust) tunnustada neid eluajal! Nad lahkusid juba aastakümneid tagasi, loodetavasti teades, kuidas põlvepikkused poisikesed ja tüdrukud neid eemalt vargsi vaatavad ja eeskujuks seavad.

Sünnipäev sünnipäevaks, sünniaasta on olulisem. Ka Indrekut piinas üks mõte, “üks tundmus, millest oli raske vabaneda: kõik, mis ilmas ilusat ja suurt, on minevikus. Ilus ja suur on surnud. Suured ja ilusad ajad on möödas. Tema on pisut hilja linna tulnud, nagu ta saabus pisut hilja Vargamäelegi. Ja korduvalt kerkis küsimus: kas siis nüüd pole enam midagi suurt ja ilusat? Oli Koidula, oli Kreutzwald, oli Jakobson, oli Köler, ja nüüd on lõpp? Oli Goethe, oli Schiller, oli Puškin, ja nüüd pole enam kedagi? On veel Tolstoi, aga seda ei tohi lugeda või seda peab salaja tegema. Kõik, mis suur ja ilus, seda peab salaja tegema; ainult kui juba surnud, siis võib avalikult. Nagu Kölergi: Indrek polnud temast midagi varemalt kuulnud, aga niipea kui surnud, siis räägivad temast kohe kõik, terve maailm, nii et sa teda enam ei unusta,” kirjutas Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse” II köites 88 aastat tagasi.

Nii nukra tõdemusega ei saa selle aasta viimast mõtisklust lõpetada! Ka meie ümber on hästi palju vägevaid inimesi, suisa sõpru ja sugulasi. On jäänud vaid kolm päeva, et lõppeval aastal neile kõik südamelt ära öelda. Nojaa, nutiajastul kiputakse olema ninapidi aparatuuris ja silmast-silma kohtumisi jääb järjest harvemaks. Küllap saan ka mina täna mõne PÕSi sarnase õnnitluse, aga see selleks. Hakka või tõesti taga igatsema aega, kus vaid vähestel väljavalitutel oli kodus lauatelefon. Kus minagi Mustamäel, Tammsaare bussipeatuse juures olevast putkast kahe kopika eest edastasin mõnele kallile inimesele olulise teate. Siis olid veel karmid talved, seetõttu pole need karvavõrdki võrreldavad neil päevil tänavatel soojades jopedes mobiiltelefoniga lobisemisega. Ühesõnaga: jahe oli, aga mis kõige tähtsam, süda oli soe.

Olen veendunud, et oleme rikkamad, kui näitab Euroopa keskmise elatustaseme statistika. Kõik ei ole mõõdetav rahas. Kui mõni sõber teile juhtumisi täna külla ei tule, mõelge ikka tema peale. Võtke ette pildialbum ühistest vägitegudest. Veel parem: helistage talle!

Teise suure luuletajaga lõpetades:

ja muud me ei vaja tuge

kui üksteise selged õlad

ja muud me ei vaja tuge

kui ühised rõõmsad võlad