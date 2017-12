Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et ta ei saa lapsi. Arst soovitab tal endale dublant võtta. Poole aasta pärast kohtab arst sama meest ja küsib, kuidas tal dublandiga läinud on.

"Oi, see oli suurepärane nõuanne!" kiidab mees. "Dublant on kuuendat kuud rase ja naine kolmandat kuud."