Tere, kallis valitsus ja härra peaminister! Mina olen Dannar. Ma sündisin 1982. aastal Võrus Kubija haiglas, mistõttu ma elasin nõukogude võimu ränga koorma all. Mäletan siiani, kuidas käisin 1. mail Võrus maiparaadil, mis mulle toona meeldis, aga nüüd saan aru, et see oli väga paha ja see haavas mind eriti sügavalt. Enne viimaseid aastaid ma aru, tõsi, ei saanud, kui väga see mind solvas, aga nüüd saan ma väga hästi aru.

Tooksin Teile ühe eriti terava ja haavava mälestuse. Olla võis viimane maiparaad, ilmselt 1987 või 1988. Mul oli punane lipuke, kus oli peal viisnurk, Lenin ja venekeelne kiri. Lisaks sellele oli selle pulgakese külge seotud mõned õhupallid. Lehvitasin lipukest, sõdurid marssisid, käis „hurraa“ ja ma olin üsna rõõmus (kuigi nüüd ma saan aru, et mind jubedalt diskrimineeriti ja üleüldse olen ma endiselt solvunud).

Ühesõnaga juhtus nii, et hakkasin koju minema. Oli ilus päikesepaisteline, kuid samas tuuline kevadpäev. Ja korraga läks lipp mult käest lahti ja koostöös õhupallidega lendas lipuke koos tuulega minema. Ja tagasi ma enam seda ei saanudki. Ma olin väga kurb (nüüd saan aru, et ka väga diskrimineeritud ja solvatud).