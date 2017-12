„Raha mul on, aga nõrk on mu raha. Kaob nagu sütele visatud vaha,“ luuletas Hando Runnel. Tuleval aastal on hulk maksumuudatusi – kas need panevad kopikad veel kiiremini kaduma või on tõesti lootust, et raha hakkab rohkem kätte jääma?

Üks peamiseid maksumuudatusi hakkab silma juba jaanuari palgapäeval. Kui varem oli igale töötavale inimesele sõltumata sissetulekust ette nähtud 180 eurot tulumaksuvaba miinimumi kuus, siis alates 1. jaanuarist 2018 jääb see summa vahemikku 0-500 eurot. Loogika on võrreldes varasemate aastatega märksa erinev, sest tulumaksuvaba miinimum hakkab sõltuma aasta kogusissetulekust. Sealjuures võetakse lisaks palgale, haigusrahadele ja vanemahüvitisele arvesse ka dividenditulu, üüritulu ja kinnisvara müügitulu. Arvesse ei võeta lapsetoetusi ja muid riiklikke toetusi.

Puust ja punaselt: kui aasta keskmine brutopalk on kuni 1200 eurot kuus, on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot ning võrreldes 2017. aastaga jääb töötajale ligi 64 eurot rohkem kätte. Näiteks inimene, kes teenib kuus 600 eurot, hakkab kätte saama 563 eurot. Töötaja, kelle kuupalk on 800 eurot, võib pangakontole oodata 716 eurot.