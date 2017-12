Aasta viimane õhtu möödub Kanal 2 ekraanil huumori, muusika, üllatuste ja säravate külaliste seltsis, kui algab uue aastani kestev telepidu.

Aasta suurimal telepeol "Aastavahetus Kanal 2ga" on kohal kõik lõppeva aasta märgilised tegijad ja eestlaste lemmikud, sealhulgas tiitlitega pärjatud saatejuhid Roald Johannson, Tuuli Roosma, Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, "Väikeste hiiglaste" minitalendid, aga ka kogu "Kodutunde" ja "Radari" tiim. Samuti ootab vaatajaid ees lõbus kohtumine menusarjade "Pilvede all", "Siberi võmm", "Naabriplika" ja "Köök" tegijatega ning Eesti muusika raskekahurväega, kes kõik sel erilisel õhtul lavale astuvad.

Huumor on aastavahetusprogrammi üheks läbivaks märksõnaks ja nalja jagub sel õhtul nii lava peale kui ka lava taha. Aasta viimasel õhtul ei löö peomeeleolus risti ette ükski külaline. Just nii sünnivad lõppeva aasta ühed meeldejäävaimad hetked, kus 5-aastane Oliver Kõvask asub ristküsitlema Harry Kõrvitsat ja saatejuht Roald Johannson peab vastu võtma jalahoobi Mihhail Kõlvartilt. Ühtlasi on telepidu tunnistajaks uhiuue räpiloo esmaesitlusele "Radari" toimetuse poolt ja "Reporteri" lustakatele viktoriinidele ja kuldse ämbri lugudele, kus näiteks Jan Uuspõld annab lubaduse uuel aastal loobuda nina nokkimisest ja Hendrik Sal-Saller peab pelgalt piltide põhjal ära tundma Smilersi loo.