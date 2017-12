Täna pärastlõunal teatas Põhja prefektuur, et eile tagaotsitavaks kuulutatud 15aastane Maria-Aleksandra on leitud ning temaga on kõik korras.

Tüdruk lahkus kodust teadmata suunas 27. detsembri päeval kella kahe paiku ning oli kadunud. TMobiiltelefoni tal kaasas ei olnud.